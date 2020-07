Open Arms, il giorno di Salvini: diretta della discussione al Senato. Renzi: «Votiamo sì al processo»

Caso migranti, alle ore 9.40 circa è cominciata nell'Aula di palazzo Madama la discussione sull'autorizzazione a procedere in giudizio per il leader della Lega Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms quando era ministro dell'Interno. L'Aula del Senato è chiamata a confermare o meno la decisione della Giunta delle elezioni che a maggio votò per non concedere l'autorizzazione a procedere.

Oggi il voto in Senato sulla richiesta di processo per Salvini sul caso Open Arms. «Sono sereno, i senatori votino come credono». così Matteo Salvini, arrivando in Senato, ai giornalisti che gli chiedono del voto di oggi a palazzo Madama, con la richiesta di processo dei giudici per il caso Open arms. «Mio problema-aggiunge- sarà spiegare stasera ai miei figli che il papà non è un delinquente, un assassino». «Ho fatto il mio dovere, questo è agli atti».

«Se vogliono intimorire la Lega con un processo politico alla Palamara non ci riusciranno. Sequestro di persona? Ridicolo. Questo processo è ridicolo e in questo Paese è urgente più che mai una riforma della giustizia e la separazione delle carriere tra giudici e pm. Ho persino letto di intercettazioni di magistrati che avrebbero detto 'Salvini fa bene ma dobbiamo fermarlo lo stessò». Così il leader della Lega Matteo Salvini conversando con i giornalisti in Senato.



La diretta dal Senato

«Noi voteremo a favore dell' autorizzazione a procedere nei confronti Salvini». Lo afferma il lader di Iv Matteo Renzi in Aula al Senato. «C'è un elefante nella stanza che è il rapporto tra magistratura e politica. Ma noi dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico. E per me l'interesse pubblico non c'è nel tenere un barcone lontano dalle coste». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sulla vicenda Open Arms.

