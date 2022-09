Salvini: «La mia opinione su Putin è cambiata». Meloni: «Sintonia con Draghi? Coincidenze»

«La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bloomberg. Quello che per Matteo Salvini non cambierà, invece, è la collocazione internazionale dell'Italia. «Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor» evidenzia Salvini, «dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall'industria automobilistica con il nuovo trend dell'elettrificazione».

Salvini: «Il mio problema sono le bollette»

«Il mio problema è come garantire che le industrie italiane sopravvivano nei prossimi mesi con l'aumento delle bollette energetiche, se la valanga inizia, quando entreremo al governo saremmo solo in grado di gestirne le conseguenze», ha aggiunto Salvini.

Meloni: «Sintonia con Draghi? Solo coincidenze»

«Solo coincidenze». Giorgia Meloni, intervistata dal Tg3, spiega così la sintonia di FdI con il premier Mario Draghi su alcuni temi, a cominciare dal 'No' allo scostamento di bilancio. «Siamo una forza responsabile - aggiunge -: quando pensiamo una cosa, la diciamo, indipendentemente da chi altro la stia sostenendo». «Il presidenzialismo è una riforma economica», «la madre di tutte le riforme». «Noi non abbiamo idea di come la nostra instabilità e il funzionamento della nostra democrazia siano stati pagati in termini economici». Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica in onda stasera su Retequattro.