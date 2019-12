Salvini diserta lo scambio di auguri al Quirinale: «Ho la recita di mia figlia»

Matteo Salvini diserta lo scambio di auguri con le alte cariche dello Stato al Quirinale. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega a un evento di Confapi, spiegando che «è in concomitanza con la recita di Natale di mia figlia. So che ci sarà polemica su questo ma dovendo scegliere... Ubi maior...».

Salvini ha anche commentato alcune indiscrezioni di stampa su un ipotetico governissimo con Mario Draghi premier e Salvini e Renzi come vice: «È una invenzione. Non commento le vostre invenzioni...», ha detto. «Stiamo lavorando...», ha poi risposto ai cronisti che gli chiedevano se la Lega stia lavorando a qualche sorpresa per il governo in Parlamento prima della chiusura dell'esame della manovra economica.



Ultimo aggiornamento: 14:36

