Salvini: «Tutti si aspettano qualcosa in più da Raggi. La vedo anche io la mondezza, le buche»

«Tutti si aspettano qualcosa in più. La vedo anche io la mondezza, le buche». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto ad Rtl 102.5 ad una domanda sull'operato della giunta di Virginia Raggi a Roma.«In democrazia scelgono i cittadini» e dunque «non dovete chiedere a me un giudizio ma ai romani, molti dei quali si lamentano - ha detto Salvini - Io giro l'Italia tutti i giorni. Si può fare di piu? Sicuramente sì, 'avojà, certo che sì».Il titolare del Viminale ha poi sottolineato di «essere a disposizione, come con tutti i comuni d'Italia, per quanto riguarda la sicurezza. Ma non posso essere io - ha concluso - ad asfaltare le strade e a mettere a posto le scuole».