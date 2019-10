Salvini e Renzi, duello in tv a Porta a Porta. Il leader della Lega: «Governo nato sotto un fungo»

Salvini:

Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto

«Io adoro i Comuni, le sagre, è vero, ma o gli italiani sono cretini, visto che mangio come un bufalo, non vado alle riunioni europee, oppure qualcosa di buono si è fatto, se lui ha il 4% e io il 33%». Così Matteo Salvini, nel corso della puntata di 'Porta a Porta', in onda stasera su Rai1, ospite con Matteo Renzi.

Renzi:

«Non giudico le ferie delle persone. Ma avrei preferito che fosse andato in missione ai vertici europei. Le riunioni europee sono importanti: lei ha fatto sette vertici, partecipando solo a uno su sette. Ha votato al Senato l'1,3% delle volte. Stare in spiaggia con il figlio è legittimo ma se fai il ministro non vai nelle sagre di Paese. Dovrebbe andare al G7, non alla proloco». Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso del duello con il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a «Porta a Porta».

Salvini:

Renzi «è un genio incompreso, ha fatto tutto e gli italiani non se ne sono accorti, ha portato pure la pace nel mondo». Così Matteo Salvini, nel corso della puntata di 'Porta a Portà, in onda stasera su Rai1, ospite con Matteo Renzi, replicando alla misure che l'ex premier Renzi ha indicato come risultati del suo governo.

Renzi a Salvini:

«Ribadisco che quando un avversario politico, non parlo di un nemico, fa una cosa buona, io non lo prendo in giro come fa lui parlando di geni incompresi». Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso del duello con il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a «Porta a Porta».

Martedì 15 Ottobre 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono». Bruno Vespa, presentando 'Il duello: Matteo vs Matteo' ha detto: «Vi ringrazio per la vostra presenza». Giacca blu, camicia bianca e cravatta grigio scura. Stesso look pernella sfida tv a Porta a Porta. 'Il duello: Matteo vs Matteo', il titolo scelto da Bruno Vespa ad apertura di puntata. Per l'occasione, è stata fatta qualche modifica allo studio con un bancone a semicerchio, al centro Vespa, alla sua destra Salvini e alla sinistra Renzi.«L'ultimo sondaggio dà la Lega al 33%, il governo è nato per non far votare gli italiani sennò vince la Lega». Così Matteo Salvini a Porta a Porta di fronte a Matteo Renzi alla domanda perché abbia fatto cadere il governo. «Erano tre mesi che il M5S bloccava tutto, era un no alla Tav, alla Flat Tax, all'Autonomia, perfino alle Olimpiadi. Sto al governo se posso fare le cose - ha aggiunto -, se Di Maio disfa di notte quel che faccio di giorno, non si può. Era un'agonia. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura».