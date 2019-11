Salvini a Roma, al via la convention della Lega: «Più pulizia, più sicurezza, più dignità»

Matteo Salvini a Roma per l'evento della Lega "più pulizia, più sicurezza, più dignità" nella Capitale. L'intervento è previsto al teatro Italia in piazza Lecce, dove alcune decine di manifestanti dei comitati pro casa si sono riuniti e le forze di polizia presidiano per evitare eventuali disordini.

L'Inno italiano, cantato a squarciagola dal teatro Italia, ormai stracolmo, ha dato il via alla kermesse leghista. Subito dopo un video con Matteo Salvini, che mostra la spazzatura che invade la capitale. Il leader della Lega, è intanto entrato da un ingresso laterale.

