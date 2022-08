Matteo Salvini: «Servizio militare sospeso, mai abolito. Da reintrodurre e sarebbe un anno ben speso»

Servizio militare, ne ha parlato Matteo Salvini . L'occasione è stata la festa della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento, dove il leader della Lega si è espresso su molti dei temi caldi che animano il dibattito elettorale in vista delle elezioni di fine settembre. Tra i temi toccati anche il servizio militare che potrebbe essere reintrodotto, secondo Salvini, anche su base regionale. «Il servizio militare nel nostro Paese non è stato annullato - ha spiegato - è solo per legge temporaneamente sospeso, il che vuol dire che domani, volendo, sistemi qualche caserma, magari senza mandare quello di Trento a Catania e quello di Catania a Trento. Magari facendo un servizio militare o civile su base regionale con nozioni di protezione civile di pronto soccorso, di pronto intervento, di tutela dei boschi sarebbe un anno ben speso per questi ragazzi e ragazze».

Matteo Salvini, sì al dibattito con più forze politiche

«Credo che gli italiani abbiano il diritto di valutare tutte le idee dei partiti, e quindi auspico un dibattito con le principali forze politiche e i loro leader. In un confronto con la presenza di Letta, magari potrei sperare di avere qualche risposta sui vergognosi candidati del Pd che insultano Israele e sulle imbarazzanti risse nel Pd di Roma (c'entrano le polizze assicurative da far stipulare al Campidoglio?). Potremmo anche parlare, finalmente, dei programmi: Flat Tax, Quota41, pace fiscale, energia e nucleare, sicurezza e immigrazione, caro bollette e potere d'acquisto. Io ci sono. E gli altri?». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.