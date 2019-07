Salvini attacca Spadafora: «Io pericoloso maschilista? Si dimetta, le Ong lo aspettano»

Spadafora. «Cosa sta a fare al governo Spadafora con un pericoloso maschilista? Se pensa che sono così brutto e cattivo, fossi in lui mi dimetterei e farei altro, ci sono delle Ong che lo aspettano», attacca il ministro dell'Interno in conferenza stampa al Cara di Mineo. Una risposta alle parole del sottosegretario comparse in un'intervista a Repubblica.



Il Cara di Mineo chiude, Salvini esulta: «Bellissima giornata». Protestano i lavoratori È scontro tra Matteo Salvini e il sottosegretario M5s alle Pari Opportunità Vincenzo. «Cosa sta a fare al governo Spadafora con un pericoloso maschilista? Se pensa che sono così brutto e cattivo, fossi in lui mi dimetterei e farei altro, ci sono delle Ong che lo aspettano», attacca il ministro dell'Interno in conferenza stampa al Cara di Mineo. Una risposta alle parole del sottosegretario comparse in un'intervista a Repubblica.

L'Italia

vive una pericolosa deriva sessista

e gli insulti alle donne

arrivano proprio dagli esponenti più importanti della politica

Spadafora nell'intervista, prendendo ad esempio di insulti contro le donne

gli attacchi verbali

di Salvini a Carola Rackete, definita

criminale, sbruffoncella, pirata

.

Parole che - dice Spatafora - hanno aperto la scia dell'odio maschilista contro Carola, con insulti dilagati per giorni e giorni sui social

.



Durissimo anche il commento della ministra leghista Stefani:

«Utilizzare il dramma della violenza che troppe donne hanno subito o subiscono per attaccare Salvini è vile. Un comportamento che male si addice a chi ha un incarico di Governo così delicato come quello che ricopre Spadafora e che quindi andrebbe ripensato. Sono costernata. La politica non dovrebbe mai arrivare a questo livello».

Martedì 9 Luglio 2019, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», dice