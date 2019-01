Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Devo leggere le motivazioni e non commento le sentenze, ma qualcuno deve pagare per quei morti». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato in diretta Facebook la sentenza del tribunale di Avellino sottolineando che il provvedimento «assolve qualcuno che ha la responsabilità dei morti».