Salvini a Conte e Di Maio: «Salario minimo? Sì, ma bisogna tagliare le tasse»

«Io sono al governo per aiutare gli italiani. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo, non è quello di cui hanno bisogno gli italiani»: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano.



«Non c'è nessun rischio per i risparmi. L'unico rischio per i risparmi degli italiani sono con un'altra manovra alla Monti»: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano, aggiungendo che «siamo al governo per non aumentare le tasse».



Parla di «ritrovata e mi auguro duratura sintonia» con il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio. E spiega che la Lega è disponibile a discutere del «salario minimo per i lavoratori». Ma il salario «lo pagano le imprese» e dunque bisogna ridurre le tasse per aiutarle a crescere.

Lunedì 10 Giugno 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 14:16

