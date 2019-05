Salvini: «Se vinco io la Tav si farà, capisco che gli alleati siano innervositi dai sondaggi»

«Se vinco io la Tav si farà». Lo ha detto Matteo Salvini «Se la Lega prende tanti voti in Italia e in Piemonte - ha aggiunto - significa che le infrastrutture gli italiani le vogliono».

«Sentendo l'aria che tira» penso che alle Europee «lacresca e qualcun altro», cioè il«scenda, ma la competizione non è con i 5 stelle. Se i 5 stelle vanno bene sono felicissimo, vuol dire che l'azione governo è apprezzata», sostiene il vicepremier a Corriere Live.

Rispondendo a 'Corriere live' alla domanda se «si aspetta di prendere un bel po' più di voti dei 5 Stelle» ha risposto: «Così penso: partiamo dal fatto che l'anno scorso i 5Stelle presero il 32 e la Lega il 17 e diciamo che è molto probabile, sentendo l'aria che tira e ascoltando i cittadini che incontro ogni giorno, i sindaci, le associazioni, gli imprenditori, gli artigiani che la Lega cresca e qualcun'altro scenda». Ma ha subito puntualizzato: «Detto questo il mio avversario è il Pd, non è il 5 Stelle, non ho competitori in casa».