Salvini, tour de force elettorale per tentare la conquista del Piemonte

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 12:50

Stasera Matteo Salvini non chiude la campagna elettorale solo a Piacenza e in Emilia. A sorpresa va anche in Piemonte. Li ci sono anche le elezioni regionali domenica e il capo della Lega teme di perderle. Perché Chiamparino, candidato dem e governatore uscente, è considerato in grande rimonta, e forse aiutato sotto sotto in chiave anti-Salvini dai grillini. Tre tappe in tre province per il vicepremier leghista: Novara, Vercelli e Verbania.La scelta di Salvini è studiata.L’unica regione del Nord governata dal centrosinistra - per mesi snobbata dalla Lega al punto da ufficializzare il candidato solo a fine marzo, cedendolo senza troppe resistenze a Forza Italia , ora è una partita che il ministro dell’Interno vuole vincere a tutti i costi. Le ragioni sono varie: non ammaccare l’immagine di vincente costruita nell’ultimo anno di tornate elettorali favorevoli; realizzare un inedito, un monocolore di centrodestra a fortissima trazione leghista, perché gli unici governatori di centrodestra sarebbero Giovanni Toti in Liguria e Alberto Cirio in Piemonte, sponda Forza Italia ma in fortissimo avvicinamento alla Lega.Infine, nelle intenzioni di Salvini pesa anche una logica interna: il leader della Lega non vuole solo vincere, vuole stravincere dentro la sua coalizione, possibilmente relegando Forza Italia a un ruolo marginale. In quest’ottica la visita di Silvio Berlusconi ieri non poteva rimanere senza risposta.