Mercoledì 31 Luglio 2019, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 13:47

Una settimana nelle regioni del centrosud, una puntata a Genova per l'anniversario del crollo del ponte Morandi e Ferragosto nella terra di Di Maio. Matteo Salvini annuncia in diretta Facebook il tour per l'Italia in programma nei prossimi giorni: «Tutto agosto non mi fermo, ho messo giù tutta una serie di appuntamenti d'incontro e ascolto e per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto».Il vicepremier leghista ha spiegato che il 7 agosto sarà nel Lazio, poi l'8 in Abruzzo, il 9 in Molise, il 10 in Puglia, l'11 in Calabria, il 12 in Sicilia e il 14 a Genova «per ricordare la tragedia del del ponte Morandi». Il giorno di Ferragosto, invece, Salvini sarà a Castelvolturno, «nel cuore della Campania - conclude - che merita di più».