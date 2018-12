Tweet di Salvini sulla mafia nigeriana, ira di Spataro: «Danni a indagini». «Vada in pensione»

Lite tra Matteo Salvini e il procuratore capo di Torino Armando Spataro. A scatenare l'ira del magistrato è stato un tweet del ministro dell'Interno sulla mafia nigeriana che secondo Spataro avrebbe danneggiato le indagini. Dura la reazione del vicepremier leghista:

Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 dicembre 2018



Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato «15 mafiosi nigeriani» ha fatto sorgere «rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso», ha fatto sapere Spataro in mattinata con una nota stampa che prosegue: «Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili» o quantomeno «voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso».



«Basta parole a sproposito. Inaccettabile dire che il ministro dell'Interno possa danneggiare indagini e compromettere arresti. Qualcuno farebbe meglio a pensare prima di aprire bocca. Se il procuratore capo a Torino è stanco, si ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro serenissimo da pensionato». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Stufo di offese, insulti, minacce e attacchi quotidiani.

Faccio il Ministro da sei mesi e penso di farlo bene, guardando i risultati.

Se a qualcuno non piace, che si candidi alle prossime elezioni.

Alle 16 voglio raccontare in diretta Facebook cosa abbiamo fatto e cosa faremo. pic.twitter.com/C06RZI0M4R — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 dicembre 2018

