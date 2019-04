Salvini, vertice con Conte e Di Maio: Iva non aumenta, risorse dalla crescita

flat tax è una follia, la flat tax si farà ma non aumentando l'Iva», ha detto prima del pranzo il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che si è espresso anche sul provvedimento (assente ieri in Cdm) per i rimborsi ai truffati dalle banche: «Se non si concorda con i risparmiatori non si fa nulla». «Aumentare l'Iva per fare laè una follia, la flat tax si farà ma non aumentando l'Iva», ha detto prima del pranzo il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che si è espresso anche sul provvedimento (assente ieri in Cdm) per i rimborsi ai truffati dalle banche: «Ci stiamo lavorando: le cifre le mettiamo alla fine del lavoro. Stiamo lavorando, nelle prossime settimane arriveremo al dunque». Sul perché la crescita nel Def sia stata fissata allo 0,2% Salvini dice: ​«Siamo prudenti. Meglio correre dopo, essere più prudenti prima». Mentre riguardo alla scomparsa di qualunque cenno alla flat tax nel documento di economia e finanza spiega:

Quasi due ore: tanto è durato il pranzo a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio edopo il varo del Def che ha certificato una crescita vicina allo zero per l'anno in corso. Al centro dell'incontro, le prospettive economiche di fine 2019 e alle misure da attuare per «la fase due del programma di governo», ma anche alcuni tra i più caldi dossier internazionali, a partire dalla Libia.«L'non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi»: i soldi il governo li prenderà «dalla crescita» perché «siamo uno dei paesi migliori al mondo», ha detto Matteo Salvini all'uscita dal vertice di governo. Conte ha lasciato Palazzo Chigi diretto a Bruxelles, dove prenderà parte nel pomeriggio ai lavori del Consiglio europeo straordinario sulla Brexit.