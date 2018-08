Salvini posta un video in cui degli immigrati lo insultano: ma i commenti dei suoi sostenitori sono spietati

Domenica 5 Agosto 2018, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 6 Agosto, 08:37

i è uno dei politici più attivi sui social network. Il suo team social, infatti, è uno dei più apprezzati tra gli addetti ai lavori, e non si può negare che l'uso dei social network non sia stato fondamentale nel raccogliere il consenso che gli ha determinato il successo della Lega lo scorzo 4 marzo. Oggi, su Instagram, il ministro degli interni ha postato un video di circa un minuto in cui si vede un gruppo di immigranti intento a manfiestare con bandiere e con cori. Tra i cori innalzati ce ne sono alcuni offensivi nei confronti del vicepremier che ha avuto buon gioco a rispondere sul social: «Immigrati che mi insultano!😂 Io invece gli mando un😘 Prima gli italiani!».Molti follower di Salvini, però, vedendo il video hanno commentato, in alcuni casi in modo violento, le immagini. Alcuni di loro non hanno esitato ad insultare i manifestati per il colore della loro pelle, o addirittura li hanno offesi chiamandoli "scimmie".