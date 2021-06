Saman, Castiello (Lega): «Serve riflessione sulla nostra società»

«La storia di Saman deve portare a una lunga riflessione sulla nostra società che, nonostante ripetuti proclami sul femminismo, assiste in silenzio all'agghiacciante storia di una ragazza che ormai sicuramente è stata uccisa perché rifiutava un matrimonio combinato», lo afferma la deputata della Lega Pina Castiello.

«Nessuno in Italia, dove paradossalmente si discute di rivedere la grammatica italiana per non 'offendere le donne', può stare in silenzio di fronte a un crimine di questo tipo: uccidere una donna per fanatismo non puo' essere contemplato in un Paese civile, libero e democratico», conclude.