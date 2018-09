Sanità, norma anti-De Luca: stop ai governatori commissari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Settembre 2018, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si ripristina la legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disposizioni si applicano anche agli incarichi commissariali in corso»: la norma spunta un po' a sorpresa nelle «disposizioni urgenti per la città di Genova». Il testo inviato al Quirinale è dedicato alla ricostruzione del ponte Morandi, ma, come in un decreto omnibus, contiene una serie di norme tra cui le «disposizioni urgenti in materia di commissariamento delle Regioni in piano di rientro». E se le norme del governo Renzi erano state definite «emendamento De Luca», questo articolo si può classificare «contra personam», in cui si mette nel mirino il presidente della Campania.Il decreto Genova è molto atteso per passare alla ricostruzione della rete infrastrutturale del capoluogo ligure. Tuttavia il governo è riuscito a far entrare anche una norma sui commissari regionali alla sanità. I 5Stelle hanno sempre giurato che una volta al potere avrebbero rimosso le leggi e gli articoli di legge resi illeggibili perché strutturati con riferimenti a commi e articoli di leggi del passato. Un buon proposito dimenticato: l'articolo 45 del decreto Genova, infatti, è incomprensibile. Basta una citazione: «All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 85, è inserito il seguente: 85-bis».Bisogna, perciò, tradurre. In pratica si ripristina la legge 23 dicembre 2014, n. 190 in relazione ai commissari ad acta per la predisposizione o l'attuazione del piano di rientro delle Regioni per il settore sanitario.