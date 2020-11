Sanità, più risorse a chi ha meno malattie: ecco i numeri che penalizzano il Sud

Una ripartizione anacronistica, l'ha definita il ministro Provenzano nell'intervista di ieri al Mattino. E non c'è dubbio che sul malandato stato di salute della sanità meridionale pesino come zavorre da anni, forse persino venti, i parametri di assegnazione delle risorse applicati dalla conferenza Stato-Regioni. La differenza la fa la spesa storica ma anche, come vedremo, criteri che continuano a non prendere in considerazione o aggiornare ad esempio il rapporto tra malati cronici e popolazione o tra l'età media dei residenti e la numerosità delle malattie. Di sicuro, la regola in base alla quale se tu hai sempre avuto di più, continuerai ad avere di più a prescindere persino dall'efficienza dei tuoi servizi resiste imperitura. Come quella, al contrario, in base alla quale se tu investi di meno, perché parti da condizioni oggettivamente più complicate, devi rassegnarti: continuerai ad avere meno risorse.

I dati della Corte dei Conti, non di questa o quella regione meridionale, lo spiegano da anni in modo tanto chiaro che si fa fatica a capire chi li contesta, specie ora che la pandemia li ha inevitabilmente riportati alla luce. Bene, la spesa pubblica in Italia dal 2010 al 2020 ha garantito il 42% dei finanziamenti al Nord e solo il 23% al Mezzogiorno. I magistrati contabili, inoltre, nelle relazioni 2018 e 2019, certificano come a cavallo di questo biennio c'è stato un peggioramento del disavanzo nel settore sanitario del 10%, con un ulteriore peggioramento nel 2020, attribuibile scrivono - a quelle Regioni non soggette a Piano di rientro e a statuto ordinario. Le prime, come si sa, sono quasi tutte del Mezzogiorno. E nonostante che negli ultimi anni continuino a registrare un incoraggiante riassorbimento degli squilibri, si troveranno nuovamente depredate di risorse vitali per garantire ai più un diritto universale. La stessa Corte dei Conti, non a caso, certifica come gli ambulatori, le Case della Salute, i consultori, i Punti di primo intervento, i centri di salute mentale e l'assistenza domiciliare, fondamentali per l'accoglienza dei pazienti meno gravi e il sovraffollamento dei pronto soccorso, siano in costante riduzione. E non basta il certificato fallimento delle politiche di potenziamento della medicina territoriale, che è proprio in queste settimane sotto gli occhi di tutti: gli insufficienti livelli di assistenza, i cosiddetti Lea, non sono nati sicuramente oggi o ieri.

In Calabria, ad esempio, la regione finita suo malgrado al centro delle polemiche sanitarie di questi giorni, hanno scoperto che dei complessivi 113 miliardi investiti dallo Stato per gli ospedali e la cura dei propri cittadini, ai suoi abitanti (cica 2 milioni) toccheranno solo 3,6 miliardi: ovvero, quasi 1800 euro per ogni cittadino, se si analizza la spesa pro capite. Alla Puglia (che conta 4,1 milioni di abitanti) spetteranno 7,49 miliardi mentre all'Emilia Romagna (con 4,4 milioni di abitanti, pochi in più della Puglia dunque) 8,44 miliardi, al Piemonte (con 4,3 milioni di abitanti) 8,33 miliardi, per non parlare dei 18,8 miliardi destinati alla sanità lombarda. Morale: si passa dalle 1.935 euro a cittadino nel Piemonte, alle 1.800 euro per ogni calabrese.

E proprio dalla Calabria arriva di recente un documento dei medici di base che aiuta a comprendere perché dietro la paura del contagio da coronavirus al Sud ci siano in realtà cause fin troppo note. A partire, appunto, dai dati del riparto dei fondi per la sanità, basato in particolare sul calcolo della popolazione residente: meno abitanti al Sud, meno risorse. «La situazione è ulteriormente peggiorata con l'introduzione del criterio dei costi standard come denunciato inutilmente ogni anno dagli assessori regionali del Sud alla fine della Conferenza Stato-Regioni». E non basta, perché sul criterio di riparto pesa anche il fatto che nelle regioni meridionali ci sono molti più malati cronici che nelle regioni del Nord, come certificato ormai da tutti gli istituti che si occupano di statistiche sanitarie, Istat in testa, e come ogni anno viene illustrato alle commissioni sanità di Camera e Senato.

Già nel 2014, peraltro, si dimostrava con appositi grafici che le differenze tra il 1993 e il 2013 in termini di patologie croniche più comuni tra Nord e Sud erano pari a 2 punti percentuali in più nel Mezzogiorno. Che tradotto in numeri, vuol dire cinquecentomila malati cronici in più per ogni patologia e quindi che nel Sud ci sono milioni di malati cronici in più del Nord. Dunque, il paradosso è che la Conferenza Stato-Regioni concede più fondi dove ci sono meno malattie, e meno fondi dove ce ne sono di più. Nel 2017 il presidente della Conferenza, il governatore dell'Emilia Bonaccini, accennò per la verità a criteri di revisione del riparto, ad iniziare da criteri come il tasso di popolazione anziana e il rapporto tra l'età media della popolazione e la numerosità delle malattie.

Qualcosa è accaduto, alle Regioni del sud (Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) sono stati concessi ben 482.248.987 euro in più rispetto al 2016. Il fatto è che se si considera il ritardo con cui si è proceduto, pari ad almeno 20 anni come detto, i conti non tornano affatto: perché la revisione normale avrebbe dovuto corrispondere alle casse sanitarie delle stesse regioni qualche decina di miliardi, non mezzo milione. E siccome al peggio certe volte non c'è mai fine, ecco i piani di rientro sanitario per le Regioni accusate di avere speso più di quanto avevano ricevuto dallo Stato (cosa normalissima, dicono i medici di base calabresi, quando hai tanti malati cronici e pochi soldi). Il guaio è che il danno si è aggiunto al danno, i fondi insufficienti di sempre sono diventati cioè ancora più risicati: la conseguenza è stata che «nel Sud i malati cronici non si sono potuti curare e per la prima volta nella storia l'aspettativa di vita in queste regioni invece di aumentare è diminuita mentre a parità di patologia nel Sud si muore prima che al Nord» come denunciato dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici. L'anno? Era il 2016...

