«Qualcuno mi deve spiegare perché in piena pandemia dobbiamo manifestare per trovare i soldi per le borse di specializzazione per i medici! Solo in Italia». Così il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter. Dopo aver partecipato in maniera attiva a una manifestazione per incoraggiare il Governo ad umentare quanto prima il numero degli specializzandi per far fronte all'emergenza sanitaria Coronavirus.