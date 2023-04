Santanchè e i giovani: «La sinistra ha distrutto gli “istituti tecnici” per favorire i licei, noi invece mettiamo al centro le scuole tecniche»

Daniela Santanchè, il turismo, i giovani. La sua idea di lavoro. «In Italia in questi anni è stato un po' distrutto quello che era l'istituto tecnico, che invece è molto importante, anche per il turismo, perché abbiamo avuto una sinistra che ha invogliato i giovani a fare i licei. Questo governo vuole invece mettere al centro le scuole tecniche».

Lo ha detto il ministro Santanchè, al Vinitaly di Verona, intervenendo sul tema della mancanza di manodopera in settori come il turismo e l'agricoltura. «La visione del governo - ha aggiunto - non è quella di dare una paghetta di Stato ai giovani, ma di dare loro lavoro, perché il lavoro è dignità».

MELONI E IL LICEO MADE IN ITALY - «Per me questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura», ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al «liceo del made in Italy». Così la premier Giorgia Meloni parlando al Vinitaly a un gruppo di studenti di un istituto agrario. «Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti», ha aggiunto ricordando che quando si dice che con la scelta «del liceo avresti avuto uno sbocco mentre opportunità minori con un istituto tecnico dimentichiamo che in questi istituti c'è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi, questo è il liceo».