Senato, Isabella Rauti batte Emanuele Fiano: Santanchè vince su Cottarelli

Isabella Rauti ha vinto la sfida per il Senato al collegio uninominale di Sesto San Giovanni - ormai ex Stalingrado d'Italia - dove ha ottenuto il 45,4% dei voti contro il 30.80 di Emanuele Fiano. Un successo pieno per l'esponente di Fdi, figlia di Pino ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiamma tricolore rispetto all'ormai ex deputato Pd, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz.

Deputati e senatori eletti, i primi nomi per FdI, Lega, Forza Italia, Pd e M5s.

Sempre al Senato in Lombardia un'altra esponente di Fdi ha sconfitto un esponente del Pd: a Cremona la coordinatrice regionale Daniela Santanché ha ottenuto il 52,17% dei voti contro il 27,3% di Carlo Cottarelli.