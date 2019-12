Sardine a Milano, piazza del Duomo piena nonostante la pioggia

Sardine a Milano: c'è grande attesa per la manifestazione contro Salvini, che da piazza dei Mercanti è stata spostata alla centrale piazza del Duomo. Questo, come hanno spiegato gli organizzatori perché è prevista un'ampia partecipazione delle persone. Sulla pagina Facebook dell'evento sono state circa 10 mila le persone che hanno dato l'adesione. E infatti, nonostante la pioggia, i milanesi stanno già affollando la piazza principale della città: in mano gli ombrelli e tante sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro, consegnate dall'organizzazione. Ma c'è anche chi si è portato la propria Sardina da casa, personalizzata. Da piccolo palco allestito per l'occasione campeggia lo striscione, simile a quello già visto in altre occasioni, 'Milano non si Legà.

Sul palco si sono alternati momenti di musica e altri in cui attori hanno recitato alcuni articoli della Costituzione. Nel frattempo la folla cantava 'Bella Ciaò o scandiva 'Milano non si Legà, o ancora 'Ora e sempre Resistenzà.