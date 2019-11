Sardine, continua la mobilitazione da Rimini a Firenze. Salvini: «La prossima vado con loro»

Non accenna a fermarsi il movimento delle "sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato nonostante non sia prevista una visita elettorale di Matteo Salvini. Nella città emiliana il leader del Carroccio ha già fatto tappa il 9 novembre scorso. L'appuntamento è per il 23 novembre alle 18.30 in Piazza Prampolini, davanti al Municipio, cuore del centro storico reggiano. A organizzare l'evento un gruppo di dieci persone tra cui Stefano Salsi, di professione comunicatore. «Abbiamo percepito la voglia di scendere in piazza anche a Reggio e di riappropriarci della nostra città - ha detto all'ANSA - Tutto ciò era qualcosa che mancava da tempo. L'obiettivo è essere in tanti, stretti come sardine e tutti col sorriso. Salvini è già stato a Reggio e sabato non ci sarà? Questo depone a nostro favore in un certo senso perché significa che non c'è una strategia, ma semplicemente la voglia di esserci». L'appuntamento - come da prassi - è stato lanciato su Facebook e in poche ore ha raggiunto migliaia di condivisioni.

Intanto a Sorrento giovedì 21 novembre si mobiliteranno anche i "Fravagli" che si definiscono "figli delle sardine bolognesi" e hanno organizzato una iniziativa '#SorrentoNonAbboccà. Un incontro che sarà di protesta, certo, ma che avrà anche un obiettivo ben chiaro: «Ognuno è invitato a scegliere un libro e portarlo con sé per "donarlo" simbolicamente all'ex ministro. Un libro, scelto dai partecipanti, verrà anche fisicamente donato a Salvini». Sono i «Fravagli» - termine dialettale per indicare il pescato di piccolo taglio - che hanno intenzione di mostrare il dissenso della Costiera Sorrentina «alla passerella organizzata dal sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, per il capo politico della Lega Nord».



Nuova manifestazione convocata dalle sardine in Emilia-Romagna: l'appuntamento è per domenica alle 17 alla Vecchia Pescheria a Rimini. L'evento sarà in contemporanea con la visita in città del leader della Lega che - si legge nella convocazione su Facebook - «insieme alla sua candidata ombra inaugurerà la nuova sede della Lega a Rimini, facendo passare il messaggio che la Romagna è ormai presa». Il titolo dell'evento è 'Rimini non abbocca (Pesce palla in arrivo)'. E Matteo Salvini, azzarda che, quasi quasi, «in piazza con loro ci vado anche io». Replicando a chi gli chiedeva un commento sulla mobilitazione nata a Bologna e ieri approdata a Modena, Salvini ha sottolineato che «a Modena ho preferito le aziende alle sardine: con tutto il rispetto delle sardine ci sono più problemi in aziende in difficoltà, che in piazza. Sardine a Rimini? - ha aggiunto - La prossima volta ci vado anche io in piazza con loro». Senza scontri. «Io vado a proporre perché queste sono piazze contro, io vengo a Rimini per, vado a Firenze per, sono stato a Modena per. Le piazze contro - ha concluso Salvini - sono rispettabili e sono curioso di sapere qual è la proposta».

Sabato 30 novembre Matteo Salvini sarà a Firenze, al Tuscany Hall, per una cena con mille militanti del Carroccio per dare il via ufficiale alla campagna in vista delle elezioni regionali della primavera del 2020 in Toscana. E come già accaduto a Bologna e a Modena, anche nel capoluogo toscano scenderanno in piazza le 'sardinè con lo slogan «La Toscana non si Lega». Dalle 18.30 alle 19,30 è l'orario indicato della manifestazione. Ancora il luogo esatto della manifestazione non è stato scelto, anche si ipotizza piazza della Repubblica, nel centro storico.

Ultimo aggiornamento: 14:57

