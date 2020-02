Tappa a Scampia, al centro di accoglienza per minori intitolato al gesuita cileno Alberto Hurtado, per il portavoce delle Sardine Mattia Santori. Dopo le polemiche sollevate dai residenti su una presunta strumentalizzazione di Scampia per fini politici, e in vista dell'appuntamento nazionale delle Sardine in programma proprio nella periferia di Napoli i prossimi 14 e 15 marzo, l'incontro con gli esponenti di alcune associazioni attive sul territorio «serve ad ascoltare le richieste dei napoletani» ha precisato lo stesso Santori arrivando sul posto accompagnato da Maurizio Tarantino.

Per Santori non si tratta della prima volta a Scampia: «Conosco questa realtà per averci vissuto due settimane sette anni fa, durante una pausa dagli studi universitari. In quella circostanza - ricorda - conobbi padre Fabrizio Valletti e la sua attività al centro Hurtado. Saremo ospiti di Scampia, ma io un po' meno di altri. Per me - sottolinea il leader delle Sardine - è un ritorno. So muovermi, conosco le «case dei puffi» e già allora capii che Scampia era qualcosa di diverso da quello che si raccontava fuori di qui». «L' incontro di oggi - conclude - serve anche a dire che quello che vogliamo fare qui lo vogliamo fare con Scampia e tutti assieme».

Ultimo aggiornamento: 17:37

