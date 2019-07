Sassari, il centrodestra trionfa al ballottaggio: Campus è il nuovo sindaco

Nanni Campus, candidato indipendente di area centrodestra, è il nuovo sindaco di Sassari. Nel ballottaggio per le comunali l'ex senatore ed ex consigliere regionale ottiene il 56,2% delle preferenze, staccando di oltre 10 punti lo sfidante di centrosinistra Mariano Brianda, che si ferma al 43,7%. Secondo i dati pubblicati dal Comune di Sassari l'affluenza è del 40,83%. Si registra un decremento di 13,88 punti percentuali rispetto alla chiusura dei seggi al primo turno del 16 giugno scorso, che era stato del 54,71%. È iniziato lo spoglio delle schede. Su 41 delle136 sezioni elettorali scrutinate Nanni Campus (Civiche), è in testa con il 55,37% mentre Mariano Brianda (Cs) è al 44,63%.