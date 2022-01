Sassoli, funerali di Stato venerdì a Roma con von der Leyen e Michel. Domani camera ardente in Campidoglio

Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla delibera dei funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdì alle 12 a Roma. I presidenti della Commissione europea e del Consiglio Europeo, Ursola von der Leyen e Charles Michel, parteciperanno ai funerali del presidente dell'Europarlamento David Sassoli che si svolgeranno venerdì prossimo a Roma. Domani invece sarà aperta la camera ardente in Campidoglio dalle ore 10 alle 18.

Gli ambasciatori dei 27 presso l'Unione europea riuniti oggi a Bruxelles hanno osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria del presidente del Parlamento europeo morto ieri. Lo ha reso noto la presidenza di turno francese dell'Unione europea a cui spetta il coordinamento delle cicliche riunioni dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue, il cosiddetto Coreper.

Da ieri, quando si è diffusa la notizia della morte del politico italiano, a Bruxelles si susseguono momenti di raccoglimento in memoria del presidente dell'Aula, deceduto una settimana prima della fine del suo mandato. I funerali di Sassoli si terranno dopodomani a Roma: il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel dovrebbe partecipare, tra gli altri. Sassoli verrà commemorato ufficialmente lunedì prossimo all'apertura della prima plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo dal segretario del Pd, ed ex eurodeputato, Enrico Letta. L'indomani gli eurodeputati eleggeranno il suo successore per la seconda metà della legislatura.