Scarcerato l'ex tesoriere della Margherita Lusi, lavorerà alla Caritas di Roma

Sabato 21 Settembre 2019, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle prime ore del mattino di ieri l’ex senatore Luigi Lusi, 58 anni, originario di Capistrello, ex tesoriere della Margherita, ha lasciato il carcere di Avezzano per raggiungere la sua abitazione a Roma in Via Giovambattista Vico. La notizia è stata confermata dal suo legale di fiducia, Roberto Verdecchia, del foro di Avezzano, che non ha voluto però rilasciare dichiarazioni. Lui e l’altro avvocato di Latina, Renato Archidiacono, che lo ha assistito in questi anni, hanno seguito tutta la procedura per ottenere la liberazione anticipata dell’ex senatore. Purtroppo non è stato possibile ottenere una dichiarazione dell’avvocato Lusi che, da oggi, inizierà un nuovo lavoro alla Caritas Diocesana di Roma dove è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di coordinatore di attività di studio e di ricerca e dove percepirà un regolare stipendio. Deve scontare ancora tre anni e sette mesi di carceri ma il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila gli ha concesso i benefici della liberazione anticipata anche per il comportamento tenuto in carcere.ià durante la detenzione aveva ottenuto diversi permessi premio e dal sei febbraio del 2019 era stato ammesso ad attività lavorativa, presso il call center di Avezzano,sempre per premio. All'interno dell'Istituto di pena, infatti, si era dedicato all'attività di scrivano dei detenuti sotto forma di volontariato. Lusi, il 19 dicembre del 2017, era stato condannato in via definitiva, dalla Cassazione, a 7 anni di reclusione e il giorno dopo si era consegnato al carcere di Avezzano. La vicenda giudiziaria di Lusi era iniziata nel 2012 quando l'allora senatore venne iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Roma per appropriazione indebita di somme di denaro relative a rimborsi elettorali nel periodo in cui era il tesoriere della Margherita.