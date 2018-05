Chi è Giuseppe Conte: prof di Foggia, sarà il primo premier meridionale dopo De Mita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Maggio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 10:52

Giuseppe Conte, il possibile premier, ha il profilo di un giurista dal carattere pacato con esperienza internazionale, eppure c'è un dettaglio biografico che lo farà entrare - in un colpo solo e senza far nulla - nella storia. Conte infatti è meridionale, nato a Volturara Appula, un piccolo paese di 403 abitanti in provincia di Foggia, al confine con San Barlolomeo in Galdo, in Campania. Una mera curiosità anagrafica, se non fosse che sono trent'anni, dal 13 aprile 1988, che un uomo del Sud non viene incaricato di formare il governo. L'ultimo fu Ciriaco De Mita, di Nusco.Nel 1989, alle elezioni europee, si presentò un cartello elettorale chiamato Lega Lombarda-Alleanza Nord che raccolse l'1,8% come media nazionale, ma l'8% in Lombardia con una punta del 15% in provincia di Bergamo, eleggendo due europarlamentari che si aggiunsero al senatùr Umberto Bossi, che sedeva Palazzo Madama già dal 1987. Poco dopo le Europee, il 22 luglio, cadde il governo De Mita, sostituito da Giulio Andreotti. Quello stesso anno, il 4 dicembre, il fondatore della Lega Lombarda, Bossi, fondò a Milano alla Lega Nord.