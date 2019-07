CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Luglio 2019, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Appendino parlerà lunedì in consiglio comunale. E solo quel giorno si capirà se riuscirà a far saltare il suo vice, Guido Montanari, dopo il caso del Salone dell'Auto. Il rischio per la sindaca è che la mossa provochi una frana nella maggioranza, con una pattuglia di consiglieri pronti a mettersi di traverso davanti a questa decisione. «Sono i nemici della contentezza: minoranze rancorose», li bolla Luigi Di Maio. Ed è questo dunque il bivio che ha davanti a sé Appendino: andare allo scontro con il vice, travolgendo anche la tenuta del Comune. Questione di numeri in consiglio comunale.