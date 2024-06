ROMA Battere il ferro finché è caldo. O per dirla con Elly Schlein: «Martellare per inchiodare il governo alla questione sociale». Meglio se insieme alle altre opposizioni. Eccola, la sfida del day after delle Europee della segretaria Pd. Rimettere insieme i cocci del campo largo. Ancora tu? Eh già. Perché «l’alternativa» al governo di Giorgia Meloni non è un pranzo di gala. E se non si costruisce una coalizione che vada oltre i dem, le speranze di combattere ad armi pari col centrodestra quando in palio tornerà ad esserci Palazzo Chigi sono ridotte al lumicino.

Ecco allora che Elly, passata da qualche tempo alla versione zen (ovvero: «Non faccio polemiche con gli alleati») torna giocoforza in modalità federatrice. Con un occhio ai Cinquestelle e uno ai centristi, entrambi occupati a leccarsi le ferite della batosta elettorale. Un tonfo che gioca a favore del progetto unitario del Nazareno. Perché il messaggio di Schlein ai potenziali alleati suona più o meno così: dove volete andare, da soli?

STOP DIVISIONI

Detto in politichese: «Il Pd è il perno indiscusso della costruzione dell'alternativa. E noi sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruirla: vi chiedo di continuare a essere testardamente unitari», l’appello che la segretaria consegna ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, riuniti a Montecitorio ieri mattina per il serrate le fila post-elettorale. Riunione che si apre con un lungo applauso: tutti in piedi all’ingresso della segretaria (a cominciare dagli esponenti della minoranza costretti a riporre l’ascia di guerra). Abbracci, sorrisi e strette di mano. Schlein parla a nuora (parlamentari e correnti dem) perché intenda suocera (Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi): «Speriamo che il risultato di questi giorni abbia convinto tutti che non è più tempo di divisioni e di veti. Non ne abbiamo mai fatti e non vogliamo subirne: senza il Pd non c’è alternativa possibile». Non sarà il famoso «capotavola è dove mi siedo io» pronunciato anni fa da un suo predecessore, ma poco ci manca.

Ma per convincere i partner riottosi, non è dalla leadership che Elly vuole partire. Quella, è la convinzione al Nazareno, verrà dopo. Piuttosto, l’imperativo è cementare il fronte sulle battaglie comuni. Coordinare il lavoro in aula delle opposizioni e «inserirsi nelle divisioni della maggioranza». Cominciando dalla lotta a premierato e autonomia, le due riforme del «cinico baratto» targato Meloni che sono ripartite ieri in contemporanea a Palazzo Madama e Montecitorio. L’altro banco di prova sarà la proposta di legge a prima firma dei Cinquestelle sul conflitto d’interessi. Su cui Schlein ha già garantito a Conte il sostegno dei dem. E poi i mantra di sempre: sanità e scuola pubblica, salario minimo, diritti.

È anche di questo che hanno discusso l’altra sera a telefono, Elly e Giuseppe, quando lui (dopo un paio di reciproci tentativi andati a vuoto) l’ha richiamata per complimentarsi del risultato alle urne. L’ex premier non si è sbilanciato, parlando genericamente di un «lavoro comune» da portare avanti per costruire l’alternativa. E i mormorii che si levano dalle file grilline contro lo «schiacciamento» sul Pd non aiutano. È anche per questo che l’inner circle di Schlein non guarda con favore a possibili stravolgimenti nel Movimento. «Non si può mettere in discussione un leader soltanto per una sconfitta alle Europee», è la reazione che va per la maggiore dalle parti del Nazareno di fronte all’ipotesi di dimissioni dell’avvocato dalla guida del Movimento. Il non detto, insomma, è che se qualcuno (tipo Chiara Appendino) dovesse scalzare l’avvocato alla guida stellata, con ogni probabilità su una piattaforma anti-Pd, riannodare i fili del dialogo potrebbe essere un’operazione quasi impossibile.

IL MURO

E se l’intesa con Avs, e in prospettiva pure con +Europa sembra più a portata di mano – in molti ieri in Transatlantico notavano Schlein abbracciare prima Nicola Fratoianni, poi intrattenersi con Riccardo Magi e Benedetto della Vedova –, l’altra sfida ostica sarà quella di convincere il duo centrista, Renzi e Calenda. Entrambi tutt’altro che propensi a tornare sulla via del centrosinistra. Al contrario: il leader di Iv ha già chiarito che il suo progetto è ricostruire il terzo polo con Azione, ma con «un nome terzo» al comando. E uno dei profili che ha in mente l’ex rottamatore è quello di Mara Carfagna. «Quest’area politica rappresenta il 10% dell’elettorato, è decisiva per le future elezioni. E non dar loro rappresentanza è una follia», è convinto l’ex premier. Neanche Calenda non guarda al Pd. Ma nemmeno a Italia viva. «No campo largo, no terzo polo», alza il muro l’ex ministro. Che ha già annunciato una nuova fase costituente. Rigorosamente solitaria. Chissà se Schlein riuscirà a fargli cambiare idea.

