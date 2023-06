Meloni-Scholz, il vertice a Roma. Il cancelliere tedesco: «Migranti, sfida da affrontare con l'Ue»

«Le sfide della migrazione e dei rifugiati si possono superare soltanto assieme nell'Unione europea, questo è un principio che condividiamo. Scaricare i problemi sugli altri o puntare l'indice sugli altri sono tentativi destinati a fallire. Dobbiamo fare quanto è necessario. Che Italia debba intraprendere tanti sforzi visti i tanti immigrati che arrivano in Italia, è evidente, molti richiedenti asilo arrivano anche in Germania. Abbiamo accolto un milione di ucraini e 240mila altri rifugiati che hanno chiesto asilo». Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di dichiarazioni congiunte con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. «Non aiuta - ha aggiunto - puntare il dito gli uni contro gli altri, dobbiamo cooperare. È molto importante la cooperazione con i Paesi di origine e di transito anche perché abbiamo bisogno di personale qualificato. Abbiamo accolto 6 milioni di persone dagli anni '40. Sono necessari percorsi comuni di migrazione. È giusto se l'Italia e la Commissione europea sono attive nel loro contributo alla cooperazione con i Paesi sulle coste africane. Questa è un'ambizione europea».

Scholz a Roma si dice fiducioso in risposta comune Ue su migranti

L'energia

«Sul fronte energetico siamo d'accordo sul fatto che è molto importante assicurare la diversificazione delle nostre fonti di approvvigionamento e lavorare sulle infrastrutture di collegamento, particolarmente nel Mediterraneo.

Il G7

«I nostri colloqui hanno dimostrato quanto siano stretti i rapporti tra i nostri due Paesi, in questo senso sono molto lieto della presidenza del G7 italiana e offro il nostro pieno appoggio», ha precisato Scholz. Il cancelliere tedesco ha poi aggiunto che «la Germania e l'Italia continueranno ad intensificare anche la cooperazione bilaterale» e che è stato concordato un incontro in Germania per «delle consultazioni di governo e poi potremo firmare il Piano d'azione che abbiamo già affrontato».