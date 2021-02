Sci, il governatore Marsilio: «Speranza non aveva i poteri per bloccare la stagione»

Stagione sciistica bloccata per coronavirus, secondo il govenatore dell'Abruzzo Marco Marsilio il ministro Speranza, al momento di firmare il decreto di rinvio, non aveva i poteri per farlo a causa della crisi politica. La dichiarazione è stata appena battuta dalle agenzie.

«Speranza fino a sabato non aveva poteri - ha detto Marsilio - è l'effetto collaterale di una crisi irresponsabile. Sabato ha potuto ascoltare i suggerimenti dei suoi consulenti e assumere le sue decisioni. Penso che decidere dalla notte alla mattina sia sbagliato e ingiustificabile perché durante la notte non è caduto un asteroide. C'è una pandemia in corso da un anno, c'è una scadenza più volte rinviata e ogni volta che si rinvia si è prodotto un danno perché tutte le volte è arrivato a poche ore dalla scadenza».

