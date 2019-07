Sconti Irpef, taglio di due miliardi per pagare il calo delle aliquote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Luglio 2019, 16:00

Riparte la caccia alle Tax expenditures. Il governo alla ricerca di soldi per finanziare la Flat tax torna a mettere nel mirino la giungla delle detrazioni e delle deduzioni fiscali attraverso le quali contribuenti e imprese riducono il carico delle tasse da pagare allo Stato. L'operazione non è facile: governi di ogni colore, negli anni passati, hanno cercato di mettere le mani su alcune delle oltre 600 voci che compongono il dossier. Ma aggredire i 161 miliardi di bonus non è semplice in quanto la maggior parte delle agevolazioni è legata a lavoro, pensioni e carichi familiari: voci intoccabili, a meno di non voler scatenare una rivolta sociale diffusa.