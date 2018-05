Scontro istituzionale, ora alzare una diga di responsabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 28 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 07:00

Al punto in cui è giunto lo scontro istituzionale, che non ha precedenti nella storia della Repubblica, c'è da temere anzitutto per quel che potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Tre grandi rischi il Paese è chiamato ad affrontare, dal momento che l'incarico che questa mattina il Presidente Mattarella affiderà a Carlo Cottarelli sarà con ogni probabilità bocciato dalle Camere, e il suo governo neutrale si limiterà ad accompagnare il Paese alle urne, nel pieno di una crisi politica ed istituzionale.Anzitutto, c'è da temere che la campagna elettorale si accenda e si radicalizzi come mai è accaduto fino ad oggi. I due vincitori del 4 marzo hanno potenti argomenti a disposizione per costruire una narrazione assai suggestiva, presentandosi come i difensori della volontà popolare contro i «poteri forti», contro i diktat di Bruxelles, le ingerenze della Germania, o i pesanti condizionamenti dei mercati e della finanza internazionale. Che pure non mancano.C'è poi il rischio, anzi la certezza che, disponendosi lungo il crinale sovranismo-europeismo, la prossima competizione elettorale trascini l'Italia in una dialettica molto simile a quella affrontata negli anni scorsi dalla Grecia, pro o contro l'euro. Finora questo scenario ci era stato risparmiato, nonostante tutti i partiti e i leader che hanno governato l'Italia nell'ultimo decennio abbiano sentito l'Europa stretta. Tutti hanno provato ad alzare la voce, minacciando la disdetta dei patti e la violazione dei vincoli, ma nessuno aveva finora mai pensato, in cuor suo, di uscire dalla moneta unica, e meno che mai dall'Unione. Da oggi, questa eventualità entra nel novero delle cose possibili, o diviene comunque terreno di contesa politica.Ragion per cui dovremo attrezzarci di fronte ad un terzo, serio rischio: che i titoli del nostro debito pubblico siano vulnerabili alle oscillazioni di un mercato che, in condizioni di estrema fibrillazione politica e di aperto scontro, prenderà le sue contromisure. Se aumenta l'incertezza, aumentano infatti i costi di servizio del debito: non c'è bisogno di nessun complotto perché questo accada.