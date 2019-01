Scontro sui migranti, la linea dura allarma M5S. Ed è gelo del Viminale con Conte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini non vuole sentirne parlare. Sul decreto sicurezza non intende arretrare di un passo e poco sembra importargli del fatto che la squadra dei sindaci disobbedienti ieri abbia guadagnato nuovi consensi tra i primi cittadini. Così come preferisce ignorare che il movimento dei disertori sia del tutto trasversale e annoveri anche esponenti dei Cinquestelle. È l'ennesimo scoglio che la maggioranza gialloverde deve affrontare. L'ultima spina. Tanto che la questione, non lascia affatto indifferente il premier Giuseppe Conte che, dopo una nuova giornata di tensioni, scende in campo, prova a mediare e annuncia a sorpresa un incontro con l'Anci, associazione dei comuni italiani, che nella battaglia rimane cauta ma chiede modifiche alla norma. Un confronto, dicono da Palazzo Chigi, al quale parteciperà anche il ministro dell'Interno. Ma a Salvini, colto di sorpresa, l'apertura del presidente del Consiglio non piace. «Non è stato fissato nulla», dicono dal Viminale. E, anziché smorzare i toni, il vicepremier diffonde una nota dell'Anci del 2017, «quando l'associazione dei Comuni chiedeva di vietare l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo». Poi su Facebook rincara la dose. Gelo sulle parole di Conte.