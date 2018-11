Venerdì 23 Novembre 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 16:26

«Buon compleanno Beppe Scopelliti». Basta un post di auguri su Facebook della forzista Jole Santelli, vicepresidente della commissione antimafia a far scatenare l'ira del M5S. Fonti vicine al presidente Nicola Morra ritengono "quanto meno inopportuno se non sconveniente una tale esternazione per la carica istituzionale rivestita da Santelli». Scopelliti, ex sindaco di Reggio Calabria e governatore, si è costituito in carcere lo scorso aprile dopo la condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi di carcere per aver falsificato i bilanci del Comune reggino.