Scostamento di bilancio, il centrodestra voterà sì: al via la discussione alla Camera

Il primo è stato Berlusconi, poi anche Meloni e Salvini si sono uniti al presidente di Fi: l'opposizione di centrodestra voterà lo scostamento di bilancio. «Siamo pronti a votare Sì, come correttamente spiegato da Berlusconi sulla base di un documento informale del governo che accoglieva le nostre proposte, ma attendiamo che l'esecutivo presenti il testo definitivo», spiegano i leader di Lega e FdI.

Al via nell'Aula della Camera la discussione della relazione al Parlamento del governo sullo slittamento dal pareggio di bilancio. La votazione sulle risoluzioni avrà luogo in tarda mattinata. È richiesta per l'approvazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti. L'emiciclo è abbastanza pieno di deputati, intenti a seguire il dibattito. Al banco del governo siede solo il viceministro per l'Economia Laura Castelli.

«Noi abbiamo valutato attentamente quale apertura di credito dare non alla maggioranza ma all'ipotesi per la quale è nel confronto che si può far uscire dalle secche l'Italia. Il nostro voto non è ispirato a secondi fini, e siamo fieramente all'opposizione. Non abbiamo desiderio di confusione o commistione di ruoli. Questo voto non è per voi, è per l'Italia», ha detto in Aula il vicecapogruppo di Fdi Tommaso Foti preannunciando che il gruppo non voterà contro lo scostamento di bilancio. Il voto potrebbe essere o astensione o anche un sì a secondo del parere del governo alla risoluzione delle opposizioni.

La risoluzione di maggioranza prevede che «nel quadro delle risorse sono da considerarsi favorevolmente le proposte volte a rafforzare l'efficacia degli interventi per il sostegno dei lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, attraverso l'ampliamento della moratoria fiscale a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti di fatturato». «È necessario avviare un confronto per la definizione di un meccanismo organico di natura perequativa che vada oltre le aree di rischio pandemico e i codici ATECO e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi, prevedendo la possibilità di attribuire i ristori anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che non ne hanno beneficiato».

