Didattica a distanza, Sala: «Studenti a casa? Ci opporremo, altri sindaci concordano con me»

«Siamo totalmente contrari e lo voglio dire con chiarezza alla sola didattica a distanza per le superiori. Ci opporremo». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Rtl 102.5 parlando dell'ordinanza della Regione Lombardia che prevede la didattica a distanza per le scuole superiori. «Non ha senso in questo momento, bisogna alternare didattica in presenza e a distanza così deve essere per tutti gli ordini di scuole - ha aggiunto -. In questa ordinanza della Regione Lombardia, uscita ieri un pò in velocità, noi sindaci l'abbiamo vista ma eravamo concentrarci sul tema del coprifuoco. Questa cosa ci è scappata e da quando ce ne siamo accorti ci stiamo opponendo tutti, oggi alle 13 incontreremo di nuovo in video il presidente Fontana. La scuola deve essere l'ultima a chiudere, poi ovviamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo, vedremo come andranno le cose, ma al momento no. Con buonsenso, perché un pò di alternanza ci sta, ma non si può chiudere adesso».

«Qui bisogna conciliare la fretta nel fare le azioni con la comunicazione, prima di parlare agli italiani bisogna veramente condividere le cose. Faccio un esempio, io rispetto molto il presidente del Consiglio ma l'idea di scaricare sui sindaci la chiusura di piazze, di vie - ha aggiunto - improvvisata senza che noi sapessimo niente è sbagliata. Ma non tanto perché si dà la responsabilità ai sindaci. Ad esempio, per chi conosce Milano, chiudo corso Como? Chi vuole si trasferisce in piazza Gae Aulenti che è a 150 metri, chiudo anche Gae Aulenti e vanno al quartiere Isola. Queste cose vanno pensate, vanno verificate con chi sta sul territorio». In questo momento secondo Sala «servono nervi saldi ma prima di parlare bisogna pesare parola per parola e condividere tutto, perché poi ci siamo noi sul territorio a fare funzionare le cose». (ANSA). Y59-FH 22-OTT-20 10:31 NNNN

