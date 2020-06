Scuola, la maledizione di viale Trastevere: dall'Azzolina a Berlinguer a De Mauro i ministri in difficoltà

Chi tocca la scuola muore. E anche Lucia Azzolina (politicamente) non sta messa affatto bene. La maledizione di fare il ministro dell’Istruzione è un topos della storia della Repubblica. Prima, al tempo del Regno, c’erano ministri del calibro di Giovanni Gentile. Poi personalità immense come Benedetto Croce.

Ma di solito, al tempo della Dc trionfante, al dicastero di Viale Trastevere non sono stati destinati i big - si pensi a personaggi ormai dimenticati e mai brillanti come Franca Falcucci - ma per lo più figure minori. E comunque, la scuola è sempre stata la grana peggiore che potesse capitare a un politico. Lo strapotere dei sindacati è invincibile. E se c’è qualche ministro (anzi molti) che ci ha messo del suo - pessima per esempio la performance del predecessore della Azzolina, quel Fioramonti ex grillino che ne sparava una al giorno - c’è anche da dire che la grana scolastica è così terribilmente difficile da maneggiare che perfino un premier, e parliamo di Renzi, che ha fatto assumere nella scuola moltissimi insegnanti invece di venire ringraziato proprio sull’istruzione ha cominciato ad essere massacrato e dall’iniziativa della riforma BuonaScuola è cominciato il suo declino.

Intellettuali e sapienti di primissimo livello, e dotati anche di capacità politiche indubbie, quali Luigi Berlinguer e Tullio De Mauro, da ministri dell’Istruzione innamoratissimi del mondo della scuola hanno dovuto sopportare le pene dell’inferno.

La riforma Berlinguer, che ha fatto storia ed è stato il primo vero tentativo dai tempi di Gentile di svecchiare il settore e di sintonizzarlo con la modernità, ha attirato sul suo titolare critiche, polemiche, cattiverie, pregiudizi che ancora non si sono placati. E infatti Berlinguer, che da professore universitario, rettore, politico e ministro alla scuola ha dato l’impegno di una vita ancora - senza rancore e con la lucidità di un riformista che non si arrende mai, anche a 87 anni quanti ne ha adesso - racconta gli ostacoli e le traversie trascorse: «Mi sono dovuto misurare con ogni tipo di ostilità».

De Mauro, altro ex ministro e padre della lingua italiana, dichiarava di essere uscito malconcio e provato dall’esperienza nel Palazzo di Viale Trastevere. Ora tocca alla Azzolina dibattersi nella palude e di attraversare il campo minato, con l’aggravante di non avare la grandezza di alcuni dei suoi predecessori e neppure lo straccio di una vera idea.

