Scuola a settembre, ecco le linee guida: turni, classi divise e lezioni online

Ingressi e uscite degli alunni scaglionati, lezioni online, classi divise: eccola in sintesi la scuola del settembre che verrà, in base alla bozza del governo con le misure di contrasto al Coronavirus. Il documento è stato presentato a Regioni e sindacati dal ministero dell'Istruzione retto da Lucia Azzolina. Dopo il confronto diventarà un decreto legge.

L'idea è di mettere in atto una didattica mista: un po’ in presenza e un po’ a distanza. Ma largo spazio di manovra lo avranno i presidi che partendo dalle linee guida potranno agire in autonomia. Se poi dovesse essere nevessario un nuovo lockdown allora si tornerà alla didattica a distanza, ripensata e rinnovata dal ministero.

Il decreto prevede inoltre una formazione specifica per docenti e Ata.

