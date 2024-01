Diceva Rita Levi Montalcini durante la sua straordinaria operosità scientifica che «non è importante aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni!». Per il premio Nobel per la Medicina (1986) questo era uno dei principali scopi della scienza medica e lo è tuttora considerato che, attualmente, sono stimati in non più di 10 gli anni che una persona anziana (over64) riesce a vivere in assoluta autonomia rispetto ai circa 20 anni di aspettativa di vita (fonte Istat).

R idurre questo divario significherebbe raggiungere due fondamentali obiettivi, ovvero migliorare la qualità della vita delle persone anziane e, al tempo stesso, poter spostare maggiori risorse verso il nostro Servizio sanitario nazionale. Dunque, la vecchiaia “dipinge” un segmento fondamentale e prezioso della nostra esistenza – anche se per molti rappresenta ancora un “beneficio” non facilmente raggiungibile – ed è particolarmente vivo nel nostro Paese, dato che siamo uno degli Stati piùlongevi almondo, con una speranza di vita a tutte le età tra le più elevate (a tale proposito non è secondario ricordare che in Italia vivono più di 15mila ultracentenari); non dobbiamo però dimenticare che non si vive a lungo e in salute senza il progresso della medicina e, soprattutto, in mancanza di accesso alle cure su vasta scala. È, pertanto, compito di tutti noi cercare di raggiungere in buone condizioni la vecchiaia, mantenendo stili di vita adeguati, ma è un vero e proprio imperativo per le Istituzioni realizzare le necessarie ed efficaci politiche di sostegno. Lo ha scritto anche ieri su questo giornale Tommaso Frosini affermando il «compito della Repubblica» nel garantire agli anziani «una solida e sicura assistenza».

Fatta questa doverosa premessa, ben si comprende la portata dell’importante provvedimento varato dal Consiglio dei ministri riguardante i 14milioni di anziani e al quale sono destinati pressappoco 1,2 miliardi da impiegare nel biennio 2025-26; senza entrare negli aspetti puramente tecnici – sottolineando comunque che i presupposti sui quali si basa la legge possono essere individuati nell’avvio di politiche attive per “conservare” in buona salute e in attività gli over64 e nell’assistenza agli anziani fragili e non autosufficienti - due appaiono gli interventi più significativi, cioè l’impiego sperimentale della telemedicina e l’introduzione della “prestazione universale”. La prima misura privilegia l’assistenza domiciliare (attualmente la quota di anziani assistiti a domicilio è all’incirca l’1% della popolazione anziana, mentre erano il doppio all’inizio del secolo, con un costo che non supera il 3% della spesa sanitaria complessiva), mentre la seconda darà ai “grandi anziani” con età superiore agli 80 anni e con redditi molti bassi, un aumento del 200% dell’assegno di accompagnamento (sono circa 25mila i possibili destinatari, meno del 2% degli anziani che già ricevono il suddetto assegno). Si tratta di un importante passo avanti nei confronti di un tema sociale gigantesco che merita sempre più una capillare attenzione nella misura in cui crescerà il numero degli anziani(neinostri giorni tra le persone sole oltre il 30% ha più di 64 anni e sono prevalentemente donne).

C’è da aggiungere, però, che i risvolti positivi di questo provvedimento, indicato inun’ottica di legislatura, non terminano qui: la popolazione delle persone over64 – o addirittura over74 – ancora attiva manifesta desideri e aspettative diverse rispetto al passato; incoraggiare e incentivare, quindi, il benessere (specificatamente dei meno giovani) permette sia di contenere, e se possibile, ridurre la povertà (a tale riguardo ricordiamo che in Italia vivono non meno di 5,6 milioni di poveri in senso assoluto, in particolare circa il 10% degli over64, fonte Istat), sia di aumentare l’occupazione degli ultra sessantaquattrenni (è questo un aspetto cruciale soprattutto nel breve periodo, in quanto si tratta di occupati cresciuti enormemente nell’ultimo decennio – circa il 30% - passando da poco più di 540mila persone a 700mila, fonte Istat), con esiti vantaggiosi per l’intera economia. Stiamo parlando naturalmente di individui che, restando mondo del lavoro, portano una dote di professionalità e di competenze non indifferente in un mercato del lavoro che, ormai, sembra patire una tangibile insufficienza di offerta di lavoro piuttosto che di domanda da parte delle imprese.

Insomma, la longevità, combinata con la crescita zero, sta trasformando l’Italia in un Paese sempre più anziano; per accrescere la qualità e la salute degli anni, per così dire, guadagnati, occorre guardare oltre l’analisi quantitativa (risorse da destinare) e qualitativa (ridotta efficienza degli interventi ed esiguità degli investimenti), bensì appare imprescindibile riflettere su quale progetto avviare una riforma organica del futuro welfare, senza il quale il problema della cura degli anziani non verrà risolto, ma soltanto parzialmente revisionato.