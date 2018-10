Mercoledì 31 Ottobre 2018, 08:42

Ci risiamo! Sono diversi giorni ormai che si sono fatte sempre più pressanti le voci di presunti esperti, i quali suggeriscono di non applicare il calcolo contributivo (ai versamenti effettuati dal 1996) a coloro che si trovano nella condizione di poter andare in pensione con la cosiddetta quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi versati). Infatti se dovesse essere rispettato il sano principio contributivo (l’ammontare della pensione dipende dai contributi versati), le persone interessate, vedendosi ridurre la pensione di circa il 20%, potrebbero decidere di non lasciare il lavoro, con forti ripercussioni negative per il mondo del lavoro, dicono sempre gli esperti di cui sopra. Da queste colonne abbiamo più volte sottolineato che non esistono verifiche empiriche tali da sostenere una relazione diretta tra pensionamenti e nuovi posti di lavoro (anzi la quota 100, dicono gli imprenditori, determinerebbe una perdita di figure esperte difficilmente sostituibili in poco tempo) e poi sarebbe un’iniqua soluzione quella di non far agire per tutti il meccanismo contributivo!Inoltre un’eventuale diminuzione del contingente comunque deciso ad andare in pensione comporterebbe una sensibile riduzione di spesa destinata nella manovra alla quota 100, con grande sollievo per le finanze pubbliche e anche da parte delle agenzie di rating, in particolare di Standard & Poor’s che ha recentemente sottolineato come un intervento sulla legge Fornero porterebbe una forte minaccia alla sostenibilità del sistema. Ma la cosa più sorprendente attiene al fatto che, per i sostenitori della quota 100, l’età al pensionamento pari a 62 anni appare come un fondamentale risultato da raggiungere mentre è noto che oggi in Italia si lascia mediamente il lavoro a 62,1 anni (uomini) e 61,3 (donne), a fronte di una media Ocse rispettivamente di 65,1 e 63,6 anni e prima di Spagna, Germania e Gran Bretagna (tra i 63 e 65 anni), per non parlare poi degli Stati Uniti e Giappone che vanno oltre i 65 anni. Tutto ciò è accaduto (e accade) in quanto ci si è avvalsi (e ci si continua ad avvalere) di una selva di provvedimenti normativi (Ape sociale, Ape volontaria, Opzione donna, Rita, ricongiunzione di contributi versati in differenti gestioni, tanto per fare degli esempi recenti) che ogni anno intervengono a favore di qualche categoria di lavoratori, accrescendo però quel senso di insicurezza e di diffidenza, soprattutto tra coloro che si stanno avvicinando al traguardo. Non sarebbe meglio tenere dritta la barra del calcolo contributivo e informare con chiarezza e continuità le persone sul proprio destino pensionistico, ovvero che anticipando l’età al pensionamento si possa perdere qualcosa in termini di assegno pensionistico? Perché non proporre, come forma di compensazione, una rivalutazione più sostanziosa del montante contributivo per gli assegni (ridotti) più bassi (e minore per i più alti) e non uguale per tutti come avviene oggi? Ciò spingerebbe verso una più equilibrata flessibilità in uscita e poi qualcuno, magari tra i più giovani, potrebbe pensare di ricorrere a qualche forma di previdenza integrativa (attualmente meno del 20% dei giovani lavoratori tra 20 e 34 anni ha aderito alla previdenza complementare) per poter mantenere un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento (basterebbe versare ogni mese in un fondo bilanciato, con deducibilità fino a 5mila euro, quanto spende una giovane coppia per una serata in pizzeria per avere un’integrazione di circa 300 euro mensili dopo 35 anni!).Insomma, quello che non si deve mai dimenticare è che la credibilità e la sostenibilità di un sistema pensionistico sono legate, oltre che con l’equilibrio finanziario, con la capacità di saper far fronte alle legittime attese di certezza reddituale e di equità dei cittadini. Nel nostro Paese, spesso, il tema pensionistico è affrontato “nervosamente” con provvedimenti parziali e di scarsa capacità progettuale che, se da un lato rimediano a qualche temporaneo squilibrio di cassa (l’attuale ipotesi del contributo quinquennale di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro sembra andare in quella direzione e non in quella di recuperare una maggiore equità sociale), dall’altro sollevano contraddizioni ed ambiguità allontanandosi, per così dire, dalla strada maestra indicata dalla legge Dini e infilandosi in una sorta di “lotteria” pensionistica: l’anno scorso è andata bene per taluni, quest’anno può andar bene per altri e, chissà, l’anno prossimo per altri ancora, in un pericoloso gioco di mezze verità che ricordano da vicino le maschere sociali di pirandelliana memoria!