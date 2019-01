Migranti, la procura di Catania: «Fate sbarcare i minori sulla Sea Watch»

#migranti #SeaWatch BREAKING via Radio Radicale 18:00 🔴



Venerdì 25 Gennaio 2019

Fate sbarcare i minori sulla Sea Watch. Lo chiede la procura presso il tribunale dei minori di Catania. Intanto alla nave dell'ong tedesca, con 47 migranti a bordo da una settimana, «per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento, è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta», in Sicilia.La Sea Watch è in acque territoriali italiane a causa del maltempo a un miglio da Siracusa. Napoli offre il proprio porto, ma il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini dice che in Italia non c'è spazio e scrive al governo olandese, visto che l'unità batte quella bandiera, per chiedere che se ne occupi. Poi fa sapere che sono in corso indagini sul comportamento della Ong. E l'altro vice premier Luigi Di Maio sollecita la convocazione dell'ambasciatore dell'Aia.Intanto in un appello all'Europa, più di 36mila persone che hanno finora aderito alla petizione lanciata online su 'change.org', chiedono un porto sicuro per la nave di Sea-Watch che dal 19 gennaio scorso vaga per il Mediterraneo in tempesta. «Solo due settimane dopo l'ultima odissea, l'Ue sta di nuovo bloccando la Sea-Watch 3 nel Mediterraneo. Al momento a bordo ci sono 47 persone, che l'equipaggio ha salvato dal naufragio lo scorso 19 gennaio. Da allora la nave ha atteso direttive e istruzioni dalle autorità perché svolgessero il proprio dovere e indicassero alla nave un porto sicuro in cui poter attraccare», è il testo della petizione.La chiusura dei porti «ha già avuto conseguenze fatali: sempre più navi mercantili infrangono il diritto internazionale riportando in Libia i migranti salvati, atto che costituisce una violazione grave della Convenzione di Genova sui Rifugiati. E in alcuni casi, le navi non hanno ottemperato al loro dovere - previsto dal diritto marittimo - di salvare i naufraghi. Solo nei primi 21 giorni di quest'anno -ricordano i promotori- oltre 200 persone sono scomparse nel Mediterraneo. Sono morte, come decine di migliaia prima di loro, nel tentativo disperato di fuggire dalle persecuzioni, dallo schiavismo e dalle torture in quello che è il confine più mortale al mondo».Sea-Watch si oppone «con forza a questa strage la cui responsabilità è politica. Mentre i governi lasciano annegare nel Mediterraneo esseri umani, e i diritti umani, il nostro equipaggio rimane nel Mediterraneo centrale a difendere il principio fondamentale per cui tutte le vite hanno lo stesso valore. Chiunque ha il diritto di essere salvato. Nessuno dovrebbe annegare».