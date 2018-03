No del Pd a M5S, ipotesi Delrio: Renzi lascia, oggi la direzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Marzo 2018, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 09:58

La guerra dei numeri e di chi sta con chi occupa i ragionamenti degli appassionati del cencelli, ma nel Pd del dopo 4 marzo, e che oggi si ritroverà nella riunione della direzione, prevale l'istinto di conservazione. L'entità della sconfitta elettorale costringe anche la minoranza interna e coloro che non hanno condiviso tutte le scelte di Matteo Renzi, ad abbassare i toni perché, come sostiene il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, «è il momento di dare tutti una mano a Maurizio Martina in questa fase di difficile transizione».Il «mai» ad un governo con Di Maio o Salvini premier ricompatta il partito, ma il percorso per arrivare all'assemblea del Pd che dovrà individuare il nuovo segretario, è ancora da scrivere. A frenare sul nome di Graziano Delrio come possibile reggente sino alle primarie e al congresso è il diretto interessato. Il ministro delle Infrastrutture non si è candidato alla segreteria e non intende fare il segretario di un partito che va alla conta anche per eleggere un reggente. Delrio è sostenuto da Renzi e Franceschini, mentre Orlando punta su Zingaretti e spinge per una gestione collegiale del partito che significa un ridimensionamento di Renzi.