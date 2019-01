Giovedì 3 Gennaio 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 19:11

Alla riapertura dei lavori parlamentari la maggioranza giallo-verde potra' contare solo su 4 voti oltre la soglia di sicurezza di quota 161. La maggioranza ha infatti perso due senatori M5S espulsi l ultimo giorno del 2018. Procedimenti sono in corso contro altri due senatori pentastellati. Per ora non dovrebbero emergere problemi particolari perche' due senatori del gruppo misto, espulsi dal M5S subito dopo le elezioni, nella maggiorparte dei casi votano assieme al gruppo. Resta da capire cosa accadra' quando in aula arrivera' il disegno di legge sulle Autonomie Regionali che per essere approvato richiede la maggioranza qualificata, ovvero il voto favorevole di almeno 161 senatori.