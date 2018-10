Senato, il taglio dei vitalizi arriva in Consiglio di presidenza. Valanga di emendamenti

Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 18:06

Vitalizi, anche in Senato la riforma è in dirittura d'arrivo. Alla scadenza del termine per la presentazione, sono 23 le proposte emendative presentate al Senato alla riforma dei vitalizi per gli ex parlamentari avanzata dal presidente Elisabetta Alberti Casellati. Venti sono state presentate da Forza Italia e tre dal Pd. Saranno discusse domani dal Consiglio di presidenza convocato nel primo pomeriggio, alle 14.30.Dovrebbe essere un successivo Consiglio ad adottare formalmente per gli ex senatori una delibera che, allo stato, ricalca quanto previsto dalla delibera Fico per gli ex deputati. Si tratta di un meccanismo di ricalcolo, su base contributiva, dei trattamenti in corso, che sarebbero in tutto circa 2600. Salvo sorprese dell'ultimo momento nella maggioranza Lega-M5S, gli emendamenti delle opposizioni non avrebbero i numeri per passare nella riunione di domani.