Mes, rischio fuga dei senatori M5S: da tre a cinque verso la Lega

Rischio transfughi nel governo. Sarebbero tre, forse cinque, i senatori del M5S pronti a lasciare il M5S oggi, in occasione della presentazione della risoluzione di maggioranza sul Mes. Per passare, probabilmente, alla Lega. Le voci su questa possibilità stanno circolando con insistenza in Transatlantico a palazzo Madama dove a breve comincerà il dibattito sul Salva-Stati.

LEGGI ANCHE --> Mes, il dibattito in Aula e i non udenti: Conte si scusa via social

«È un momento delicato, non rilascio dichiarazioni». Lo dice, interpellato dall'agenzia Adnkronos, il senatore del M5S Ugo Grassi, a chi gli chiede se oggi ufficializzerà il suo passaggio alla Lega: «Non sono in grado di dirlo, non posso pronunciarmi». Ma come voterà sul Mes? «Preferisco osservare un rigoroso silenzio stampa. Le 15.30 non sono lontane...», taglia corto Grassi.

LEGGI ANCHE --> Rifiuti, Zingaretti: «Faremo di tutto per evitare il commissariamento»

«La mia posizione sul voto di oggi pomeriggio alla risoluzione del Mes? È contraria, voterò no, io ne faccio una questione di metodo, che è dipeso da chi ha scritto questo documento. Farò una dichiarazione in dissenso esponendo le mie ragioni». Così a Un Giorno da Pecora, il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Lucidi. Dopo questo 'no' uscirà dal M5S? «È una riflessione che faremo nelle prossime ore, vediamo quello che succederà», aggiunge.

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA