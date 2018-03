Sergio Battelli, il tesoriere M5S con la terza media. «Gestire 13 milioni? Mi farò aiutare»

Venerdì 30 Marzo 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 12:59

36 anni da compiere, 10 come commesso in un negozio di animali, 90 voti alle parlamentarie del 2013 diventati 363 nel 2018:, è il nuovo tesoriere delalla Camera e gestirà oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici l’anno che arrivano al gruppo dei pentastellati aNiente male per un non diplomato, che con la sola terza media dovrà fronteggiare conti e calcoli degni di un commercialista. Di Battelli parla oggi il Corriere della Sera. «C’è un gruppo di funzionari che mi aiuterà a garantire trasparenza - assicura - in più sto assumendo nello staff amministrativo una persona molto qualificata»., fedelissimo di Luigi Di Maio, è stato al fianco di Fedez nella battaglia contro il monopolio della Siae, da appassionato di musica. Ed è stato proprioa indicare la sua nomina, formalizzata da Giulia Grillo. «Che piaccia o non piaccia abbiamo fatto la storia», dice nel suo profilo su Rousseau