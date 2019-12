Ultimo aggiornamento: 16:08

Il Presidente della Repubblicasta trascorrendo il Natale a Palermo; il capo dello Stato è arrivato nel capoluogo siciliano per trascorrere le feste con la sua famiglia. Questa mattina, come documentato dal sito del Giornale di Sicilia , Mattarella ha partecipato alla messa delle 11 nella chiesa di San Michele, poi una passeggiata a piedi lungo via Pipitone Federico prima di fare rientro nella sua abitazione palermitana.